Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил Mpravda.com официальный представитель концерна «Росэнергоатом» (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию «Росатом»).

Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.

«Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет», — подчеркнул представитель «Росэнергоатома».

По его словам, с начала июня «в работе реакторного оборудования данных АЭС отсутствуют отклонения, учитываемые в регулирующем органе (Ростехнадзоре), в том числе нет повреждений реакторного оборудования, первого контура, топливных каналов, топливных сборок (как свежих, так и отработанных) и тому подобного», — добавил собеседник агентства.

«Суммарные выбросы Ленинградской АЭС и Кольской АЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют. Радиационная обстановка на промплощадках обеих АЭС, а также в районах их расположения — как в июне, так и в настоящее время — без изменений, на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышающем естественных фоновых значений», — отметил представитель концерна.

По его словам, на Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 4 и 5 (по другой классификации, энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2), которые несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 ЛАЭС был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте.

На Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1 и 2, суммарная нагрузка — 622 МВт. Энергоблоки №№ 3 и 4 находятся в плановом среднем ремонте — с 16 мая и 11 июня, соответственно, добавил представитель Росэнергоатома.