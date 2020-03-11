Российские авиакомпании в феврале увеличили пассажирские перевозки на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в среду, 11 марта, Росавиация.

Как отмечается на сайте ведомства, российские перевозчики обслужили 7,97 млн. пассажиров. «Пассажирооборот достиг отметки в 21,1 млрд пассажирокилометров, рост составил 7,6%», — следует из оперативных данных Росавиации.

Всего в январе-феврале перевезено 16,87 млн. пассажиров, рост составил 6,6%.

В начале февраля Росавиация заявила, что россияне стали чаще летать на самолетах. В 2019 году российские аэропорты обслужили более 220,8 млн человек, что на 6,9% больше, чем годом ранее.