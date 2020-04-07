Росавиация потребовала от аэропортов не принимать необоснованных решений о сокращении режима работы и согласовывать с ней подобные действия, иначе это можно создать дополнительные угрозы безопасности полетов. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму руководителя агентства Александра Нерадько.

Как следует из документов, часть аэропортов без согласования с Росавиацией перешла на сокращенный режим работы, отказалась предоставлять аэродром в качестве запасного. В агентстве посчитали подобные решения необоснованными.

Руководителям территориальных органов Росавиации поручено контролировать регламент работы подконтрольных операторов аэродромов и пресекать попытки создания дополнительных угроз безопасности полетов, связанных с необоснованным изменением работы аэродрома.

Ранее во вторник сообщалось, что российские авиакомпании на 90% сократили количество внутренних рейсов. Причиной стало снижение спроса на фоне распространения нового коронавируса

РФ из-за пандемии полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но авиакомпании сами начали отменять рейсы из-за снижения спроса.

Россияне могут возвращаться из-за рубежа в столицу только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. С 20 по 30 марта в Россию уже было возвращено более 155 тыс. граждан. 1 апреля аэропорт Шереметьево приостановил работу терминала D из-за ограничений авиаперевозок на фоне эпидемии коронавируса.

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