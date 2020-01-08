Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с рекомендацией не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», — приводит слова телеграммы агентства ТАСС в среду, 8 января.

В свою очередь авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила, что изменит маршруты рейсов, проходящих над территорией Ирана.

«Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты», — сообщили агентству в пресс-службе компании.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после налета американской авиации на аэропорт Багдада, в результате которого 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены несколько десятков баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.

Кроме того, 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. По разным данным, в самолете находились от 167 до 180 человек, все они погибли.