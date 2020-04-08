Глава Минтранса Евгений Дитрих провел ряд консультация с главами российских регионов и обсудил возможность появления системы развоза граждан, прилетевших из-за границы по регионам проживания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

В частности, в беседе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым речь шла о возможности создания цепочек развоза прилетающих россиян в субъектах РФ, так как на рейсе, прибывающем в Новосибирск, не все пассажиры будут жителями именно этого города.

При этом в Росавиации отметили, что жителей области и сопредельных регионов можно было бы развести дальше на автобусах, но необходимо учитывать все меры предосторожности, чтобы исключить случаи завоза коронавируса в страну.

Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но авиакомпании сами начали отменять рейсы из-за снижения спроса.

Россияне могут возвращаться из-за рубежа в Москву только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. С 20 по 30 марта в Россию уже было возвращено более 155 тыс. граждан. 1 апреля аэропорт Шереметьево приостановил работу терминала D из-за ограничений авиаперевозок на фоне коронавируса.

4 апреля Россия на два дня приостановила международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы, для проработки числа маршрутов, пассажиров и места, где они будут проходить карантин по коронавирусу.

6 апреля работа по формированию графика вывозных рейсов возобновилась. В этот же день россияне смогли вернуться в Екатеринбург и Нижний Новгород из Бишкека и Дакки.

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