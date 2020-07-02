Возможность вылететь из страны все же есть, но не у всех.

Росавиация разослала по авиакомпаниям и аэропортам телеграмму с новыми сроками запрета на международные полеты. Меры продлили до 31 июля. Ранее ведомство предлагало возобновить авиасообщение с 15 июля, сообщает РБК.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграмме.

Однако закрыт будет не только въезд в страну, но и выезд. Подобные сообщения рассылаются ведомством каждый месяц, начиная с 27 марта, когда было прекращено регулярное авиасообщение с другими странами. Об открытии авиасообщения Росавиация сообщит так же — в телеграмме.

С июня выехать из России могут люди с двойным гражданством, видом на жительство, а также те, кто работает или проходит лечение за границей.