Госкорпорация «Росатом» надеется на участие зарубежных партнеров в проекте самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который сейчас строится в России, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.

«По международному нашему проекту — многоцелевому быстрому исследовательскому реактору — тоже досрочно сдали документы, готова площадка, готов технический проект. Очень надеюсь, что для наших партнеров во Франции, Китае, Чехии это станет притягательным совместным проектом, инновационным, для подготовки реакторов будущих поколений», — сказал Лихачев.

Реактор МБИР, строящийся на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020-х годов.

Считается, что реактор МБИР мощностью 150 мегаватт обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.

На базе МБИР будет создан международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов РФ в мире.