Госкорпорация «Росатом» начала строительство энергоблока №2 АЭС «Аккую» в Турции, сообщили Mpravda.com в проектной компании «Аккую Нуклеар», которая отвечает за выполнение этого проекта.

Как отметила глава компании Анастасия Зотеева, строительно-монтажные работы сейчас ведутся одновременно на площадках первого и второго энергоблоков. «На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит — и реакторного отделения, и машзала», — сказала она.

Что касается первого энергоблока, строительство которого началось в 2018 году, то там «недавно завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава, сейчас готовимся к монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки — это уже работы в гермозоне», отметила Зотеева.

«В планах этого года — завершить строительство наружных стен до 26 отметки. Далее планируем приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях и других», — добавила она. На площадке третьего энергоблока идут плановые буро-взрывные работы, добавила Зотеева.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.