Машиностроители Росатома завершили изготовление комплекта парогенераторов для строящегося с участием РФ первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции, сообщила пресс-служба холдинга «Атомэнергомаш».

Парогенераторы относятся к основному оборудованию реакторного отделения атомного энергоблока. Они необходимы для получения водяного пара, который приводит в работу турбогенератор. Парогенераторы являются частью реакторной установки. Длина одного парогенератора составляет порядка 15 метров, диаметр – более 4 метров, вес оборудования – 340 тонн. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.

Весь комплект парогенераторов для блока №1 АЭС «Аккую» был изготовлен на заводе «Атоммаш» (филиал компании «АЭМ-технологии», входящей в «Атомэнергомаш») в городе Волгодонске Ростовской области.

Весь цикл изготовления парогенераторов длился около двух лет. Важный этап производства парогенератора, который длится более трех недель, – установка 11 тысяч теплообменных нержавеющих труб общей длиной около 125 километров. На АЭС «Аккую» парогенераторы будут отправлены водным транспортом.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

Строительство первого блока АЭС «Аккую» началось в 2018 году, сейчас также идет строительство и второго блока.