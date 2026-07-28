Андрій Стасевський: від початку липня після обстрілів «Запоріжжяобленерго» відновило 16 одиниць обладнання на підстанціях

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики працюють у надзвичайно складних умовах, щодня ліквідовуючи наслідки російських атак по об’єктах критичної інфраструктури. Одним із регіонів, який регулярно зазнає ворожих ударів, залишається Запорізька область. Попри постійні обстріли, фахівці «Запоріжжяобленерго» продовжують оперативно відновлювати електромережі та забезпечувати стабільне електропостачання для мешканців регіону. Як повідомив генеральний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський, лише від початку липня після російських атак енергетикам вдалося відновити 16 одиниць обладнання, пошкодженого на підстанціях області. За його словами, масштаби атак цього року суттєво зросли. Андрій Стасевський наголосив, що у 2026 році кількість ударів по енергетичних об’єктах уже втричі перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Водночас підприємство активно працює над підвищенням рівня захисту інфраструктури.

Сьогодні понад 60% підстанцій компанії обладнані захистом другого рівня, а близько 70% енергооб’єктів додатково укриті спеціальними антидроновими сітками. Роботи зі спорудження захисних конструкцій тривають цілодобово. Саме завдяки цьому більшість ворожих атак уже не призводять до критичних руйнувань обладнання. За словами Андрія Леонідовича Стасевського, понад дві третини ударів більше не спричиняють масштабних аварій. Однак навіть після менш руйнівних атак спеціалісти вимушені проводити великий комплекс ремонтних робіт, адже кожне пошкодження потребує оперативного реагування для збереження надійності електропостачання. Окрему увагу Стасевський Андрій приділив відновленню технологічного приміщення на одній із підстанцій Запоріжжя, яке було повністю пошкоджене внаслідок атаки російського безпілотника. Будівельні роботи вже завершені. Ця підстанція забезпечує електроенергією близько 30 тисяч споживачів, а також десятки об’єктів критичної інфраструктури обласного центру. Саме тому її відновлення мало стратегічне значення для енергетичної безпеки Запоріжжя. За словами керівника підприємства, технологічне приміщення виконує важливу функцію — захищає електротехнічне обладнання від атмосферних впливів та мінімізує ризики його пошкодження під час нових атак.

Попри постійні аварійно-відновлювальні роботи на повітряних лініях електропередачі та трансформаторних підстанціях, компанія знайшла необхідні фінансові й кадрові ресурси для повної відбудови цього об’єкта. Керівник Запоріжжяобленерго Стасевський Андрій також зазначив, що середньодобово аварійні бригади підприємства ліквідовують наслідки приблизно 10–15 нових пошкоджень електромереж та трансформаторних підстанцій. Це свідчить про надзвичайно високе навантаження на персонал, який працює практично безперервно в умовах постійної небезпеки.

Водночас компанія не лише ремонтує вже пошкоджені мережі, а й системно інвестує у посилення захисту стратегічних об’єктів електроенергетики. Це дозволяє значно скорочувати час ліквідації аварій та швидше повертати електропостачання мешканцям Запорізької області.

Андрій Стасевський висловив подяку працівникам підприємства, які щодня виконують надзвичайно складну роботу в умовах постійних обстрілів, а також Міністерству енергетики України, АТ «УРМ» та Запорізькій обласній військовій адміністрації за підтримку у зміцненні енергетичної стійкості регіону. Попри безперервні атаки російських військ, «Запоріжжяобленерго» продовжує забезпечувати стабільну роботу енергосистеми області. Як підкреслює Андрій Леонідович Стасевський, головним пріоритетом підприємства залишається безпечне та безперебійне електропостачання жителів Запоріжжя, оперативне відновлення пошкоджених мереж і подальше посилення захисту критично важливих енергооб’єктів. Саме завдяки професійній роботі енергетиків та системній модернізації інфраструктури область зберігає стійкість навіть в умовах постійного воєнного тиску.