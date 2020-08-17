Англичанин Ронни О’Салливан стал победителем чемпионата мира по снукеру, который прошел в театре Crucible в английском Шеффилде. В финале он уверенно обыграл соотечественника Кайрена Уилсона со счетом 18:8.

44-летний О’Салливан в шестой раз выиграл титул (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020) и вышел на второе место по количеству побед на чемпионатах мира в современном формате, в котором турниры проводятся с 1969 года.

Теперь он делит второе место по числу побед с англичанином Стивом Дэвисом и валлийцем Рэем Риардоном, а лидирует в гонке чемпионов шотландец Стивен Хендри (7 трофеев). Все его соперники уже закончили свои карьеры.

О’Салливан был посеян под шестым номером и на пути к финалу прошел трехкратного чемпиона мира англичанина Марка Селби, трехкратного чемпиона мира валлийца Марка Уильямса и финалиста мирового первенства Дин Цзюньхуэя из Китая.

Like Reardon. Like Davis… SIX world titles for @ronnieo147! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/QpPjepaUcK — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 16, 2020

В квалификации к чемпионату мира впервые в истории выступил российский игрок Иван Каковский. Он проиграл в первом раунде шестикратному финалисту турнира англичанину Джимми Уайту.