Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметившийся голом в победном матче 36-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:0), забил свой 735-й мяч за карьеру.

Благодаря этому 35-летний форвард обошел бразильца Ромарио (734) по голам за карьеру в официальных турнирах. Теперь Роналду уступает только другому легендарному бразильцу — Пеле, у которого 767 точных ударов, написал в Twitter журналист Танкреди Палмери.

За этой тройкой следуют Герд Мюллер (720), Лионель Месси (716), Ференц Пушкаш (706) и Йозеф Бицан (636).

All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767

2. Cristiano Ronaldo 735

3. Romario 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eusébio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 26, 2020

В споре за «Золотую бутсу» нынешнего сезона Роналду находится на третьем месте, в активе португальца 31 гол в чемпионате Италии. Лидируют в данной категории форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский и Чиро Иммобиле из «Лацио», у обоих игроков на счету по 34 гола.