СПОРТ

Роналду вылетел на Мадейру, чтобы поддержать перенесшую инсульт мать

21:15 03/03/2020

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вылетел на частном самолете домой на остров Мадейра поддержать свою мать. 65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру перенесла инсульт утром 3 марта, сейчас женщина находится в больнице. Медикам удалось предотвратить возможные тяжелые последствия, передает «Спорт-Экспресс».

35-летний футболист должен вернуться в Италию 4 марта для участия во втором полуфинальном матче Кубка страны с «Миланом» на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.13 февраля первая встреча соперников в Милане завершилась вничью (1:1). В нынешнем розыгрыше Серии А Роналду провел на поле 21 матч, забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи.



