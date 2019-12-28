СПОРТ

Роналду рассказал, чем хочет заниматься после окончания карьеры футболиста

22:24 28/12/2019

Португальский футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду после завершения карьеры планирует попробовать себя в киноискусстве. Спортсмен пять раз становился обладателем кубка Лиги чемпионов, передает РИА «Новости».

«Когда мое тело больше не будет должным образом работать на поле, тогда настанет время уходить. Надеюсь, что я проживу больше 50 лет, чтобы научиться большему, пройти различные испытания и справиться с ними», – заявил игрок. По его словам, «один из вызовов для него – это актерское мастерство». Роналду напомнил, что всегда стремится к новым открытиям, высотам.

Добавим, что в этом сезоне 34-летний португалец вышел на поле за «Ювентус» в 21 матче. На его счету 12 голов. Ранее Роналду говорил, что самым важным трофеем в его спортивной карьере является титул чемпиона Европы. После победы он плакал, смеялся и даже немного выпил.



