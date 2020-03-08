СПОРТ

Роналду поприветствовал невидимых фанатов перед матчем

02:23 09/03/2020

Криштиану Роналду, форвард «Ювентуса», якобы поприветствовал невидимых фанатов перед матчем 26-го тура Серии А итальянского чемпионата с «Интером». Футболист пошутил о закрытости матча в Турине из-за коронавируса, сообщают «Известия».

Инцидент произошел перед матчем с миланским «Интером» в Турине. Выйдя из автобуса, на котором приехал «Ювентус», Роналду по пути в подтрибунное помещение раздал «пять» несуществующим фанатам и улыбнулся вдаль. Обычно болельщики встречают свои команды, но им запретили приезжать на фоне эпидемии коронавируса.

Сама игра тоже прошла при «невидимых» зрителях. Перед началом матча Роналду поаплодировал пустым трибунам, сообщает Sports.ru. Игра завершилась в пользу «Ювентуса» со счетом 2:0.

Ранее глава FIFA Джанни Инфантино допустил, что график матчей может измениться из-за коронавируса. Он отметил, что организация будет руководствоваться указаниями властей.



