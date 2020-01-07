СПОРТ

Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в клубной карьере

14:10 07/01/2020

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси по хет-трикам в клубной карьере. Португалец 36 раз забил за один матч три мяча, аргентинцу такое удавалось 35 раз.

В матче 18-го тура чемпионата Италии Роналду забил три гола в ворота «Кальяри». Этот хет-трик позволил «Ювентусу» победить «Кальяри», а также стал для португальца 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду участвовал в 15 встречах. На его счету 13 забитых мячей и две результативные передачи.

Ранее Роналду рассказал о своем самом важном трофее в футболе. По его словам, им является титул чемпиона Европы, завоеванный в 2016 году в составе сборной Португалии.



