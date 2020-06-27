Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдинью может возобновить профессиональную карьеру, чтобы присоединиться к аргентинскому клубу «Химнасия и Эсгрима», который тренирует Диего Марадона, сообщает Marca.

По информации издания, Марадона заинтересован в приглашении 40-летнего бразильца, который завершил карьеру в 2018 году. Отмечается, что обладатель «Золотого мяча» рассматривает вариант с возвращением на поле. В 2016 году полузащитник был близок к подписанию контракта с «Химнасией», но брат игрока, который вел переговоры, в итоге отказался заключать сделку.

Пока официальных переговоров с Роналдиньо не было, так как бывший футболист находится под домашним арестом в Асунсьоне по подозрению в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. Предварительное следствие по этому делу было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Роналдиньо, побеждавший в чемпионатах Италии и Испании в составе «Милана» и «Барселоны», а также выигрывавший с каталонцами Лигу чемпионов, осенью 2015 года покинул бразильский «Флуминенсе». В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу. В составе сборной Бразилии он провел 97 матчей, забил 33 мячей.