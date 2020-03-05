СПОРТ

Роналдиньо задержали с поддельным паспортом в парагвайском отеле

10:16 05/03/2020

Бывший форвард сборной Бразилии по футболу Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, передает телеканал ABC Color.

Министр внутренних дел страны Эуклидес Асеведо рассказал, что накануне в гостиничном номере спортсмена правоохранительные органы провели обыск. В результате у экс-нападающего «Барселоны» нашли поддельные паспорта на имя Роналдиньо, а также его агента и старшего брата Роберто. Сейчас оба находятся в номере гостиницы под охраной, сегодня их ждут в прокуратуре.

Напомним, что недавно Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, его оштрафовали на 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где находится его дом.



