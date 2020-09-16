Иванна Хаврак изо всех сил старается зацепиться на проекте и строит отношения лишь для того, чтобы её не выгнали. Сейчас она стремится доказать, что у них с Олегом Доленко настоящая любовная история, но большинство зрителей не верят ей. Очевидно, что руководство пытается прикрепить к ним третьих лиц, в том числе и Марию Бондарь. Сейчас дошла очередь и до Евгения Ромашова, находящегося на Сейшелах, который лишь хотел поинтересоваться девушкой, понравившейся Захарьяшу.



В эфире от 15 сентября 2020 года многих зрителей рассмешил не столько ведущий Влад Кадони, который пригласил Ромашова и пару Хаврак с Олегом, сколько сама девушка, забывшая имя своего возлюбленного. Влад был вынужден поправить Иванну и сказать, что её парня зовут не «этот», а Олег.



Всем зрителям было очевидно, что Ромашова Евгения привлекли в пару исключительно для обсуждений, не зря же Влад сказал про активную переписку жителей поляны и островитян. Многие зрители подозревают, что руководство решило закрыть Остров любви, а участников вернуть на поляну.