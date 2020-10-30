Евгений Ромашов только недавно прилетел с Сейшел на поляну, а за его расположение уже борются многие девушки в периметре. Сейчас молодой человек стал настоящим «яблоком раздора» не только среди свободных, но и среди занятых представительниц прекрасного пола. Так, на недавней вечеринке Иванна Хаврак сцепилась с Кристиной Бухынбалтэ.



Кристина по-прежнему верна своим правилам. Как обычно, она то бросает Ромашова, то снова пытается разобраться со всеми соперницами в борьбе за свои чувства. Иванна давно перестала обращать внимание на ревность Олега Доленко, а старается показать лишний раз себя и прочнее основаться на проекте.



Удивительно, но Евгений Ромашов за небольшой промежуток времени смог «переплюнуть» и Максима Моргенштерна, и Максима Колесникова, и прочих жителей мужской спальни. Очевидно, что многие девушки просто не могут устоять перед обаянием парня, хотя сам Женя ничего толком не говорит о своей симпатии к кому-либо из девушек.