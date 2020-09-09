Уже давно Евгений Ромашов не скрывает свою симпатию к Кристине Бухынбалтэ. Однако молодой человек не говорит своей потенциальной девушке, что до сих пор продолжает надеяться на возобновление союза с бывшей возлюбленной Юлией Белой. Он оправдывает постоянные переписки с Белой обычным дружеским общением, но на самом деле парень договаривается с Юлей о взаимных встречах с интимным продолжением.



Конечно, Кристине совсем не нравится, что Ромашов продолжает мечтать о Юлии. В недавнем эфире «Бородина против Бузовой» в студию пришла бывшая подруга Белой Алеся Семеренко. Девушка рассказала, что бывшая пассия Жени ведёт себя крайне вульгарно, увлекаясь алкогольными напитками. Алеся сказала Ромашову, что Белая вовсе не хранила ему верность, она постоянно липла к чужим мужчинам и старалась соблазнить их своими формами.



Сейчас для многих зрителей остаётся загадкой, согласится ли Кристина на отношения с Ромашовым, зная, что втайне он мечтает о сексе с другой женщиной и ищет все пути, чтобы быть с ней снова вместе.