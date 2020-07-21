Стоило только Юлии Белой выступить с заявлением о том, что ни о каком возобновлении отношений с Ромашовым не может идти и речи, как тут же появились новости с Острова Любви о том, что у Евгения закрутился роман с Анастасией Стецевьят. И более того, на этой почве у Ромашова уже приключилась потасовка с Захарьяшем.



В сети уже появлялась информация о том, что Ромашов проявляется явный интерес к Стецевьят. Ведь Яна Захарова, которая имела виды на Евгения, из-за своей травмы теперь будет отлеживаться не менее месяца, а прозябание без хоть каких-нибудь отношений на Острове Любви не только не приветствуется организаторами проекта, но еще и малоинтересно самим парням, ведь, как известно, ни Ромашов, ни Захарьяш никогда не отличались тягой к воздержанию.



Теперь поклонники телепроекта гадают, действительно ли Евгений и Сергей вступили в борьбу за Анастасию Стецевьят, или это просто очередная сценарная уловка от продюсеров, для которых синяк под глазом Захарьяша это очередной повод поднять интерес к эфирам?