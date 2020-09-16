Евгений Ромашов признался, что не видит будущего в отношениях с Кристиной Бухынбалтэ. Молодой человек рассказал, что не против, если девушка уйдёт от него и будет строить любовь с другим участником, к примеру, с Даней Балахниным. Также Женя поведал, что не чувствует себя с Кристиной по-настоящему счастливым и окрыленным, как ему хотелось бы.



Женя с Кристиной объявили себя парой всего несколько дней назад, но уже, похоже, успели надоесть друг другу. Парень признался, что сейчас в их отношениях наступил холодок, есть тяжесть и напряженность в общении. Кристина обмолвилась, что чувствует, что её типаж – это Даня Балахнин. Кстати, именно с ним Бухынбалтэ в последнее время проводит очень много времени. Ромашов с ней полностью согласен и будет счастлив, если у Кристины с Даней что-то получится.



Евгений признался, что ему не хватает от Кристины заботы и похвалы, ведь Ромашов – человек творческий и любит одобрение своих поступков, а девушка постоянно его упрекает и намекает, что он какой-то не такой. Женя рассказал, что у него опускаются руки.