Тело режиссера Романа Виктюка может быть кремировано на Украине, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник. Это связано с тем, что на момент смерти Виктюк был заражен коронавирусом, а тела умерших с COVID-19, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, кремируются.

Решение о форме прощания с Виктюком должна принять его самая близкая родственница — племянница Наталья. Сейчас тело режиссера находится в морге при Городской больнице N68.

«Свидетельство о смерти и все сопутствующие документы уже готовы. Родные уже оповещены. Они подтвердили, что тело увезут во Львов, где похоронены родители Виктюка. Учитывая пандемическую обстановку, скорее всего, его придется кремировать», — рассказали в больнице, добавив, что с родными этот вопрос пока не обсуждали.

Роман Виктюк скончался в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет.