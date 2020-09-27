Экс-звезда Дома-2 Роман Тертишный в шоке от того, как Татьяна Светлова общается с поклонниками телестройки.

Вы не поверите, действующий участник «ДОМа-2» прислал мне это видео и попросил прокомментировать (имя называть не буду, пока не уйдет с проекта).

В общем, девушку на видео я не знаю, оказывается, она продюсер «ДОМа-2» и по совместительству ведущая шоу «Бородина против Бузовой».

Я в шоке. Считаю, что таким людям не место на телевидении, позор каналу ТНТ, ведь должна быть цензура, хотя бы минимальная. Хотят и зрителей на три буквы посылать, и рейтинги высокие иметь. Чего не бывает! Не могу представить, чтобы на любом другом телеканале ведущий материл зрителей, это стало бы сенсацией №1, не говоря уже о том, что перед нами девушка.

Для кого она снимает проект, если ей не хочется слышать мнение зрителей, получать обратную связь?! Мы ругаем участников за оскорбление зрителей, но всё бесполезно, раз сами организаторы позволяют себе трэш!

Она не стояла у истоков «ДОМа-2» и настолько по-хамски, хабалисто, неуважительно разговаривает с теми, кто смотрит её же «высеры»!

Люди, поглядите на креативного продюсера «ДОМа-2», который создаёт идеологию того, что мы видим на экранах! Сомневаюсь, прочитала ли эта девушка хоть одну книгу в жизни.

Почему терпит канал?! Как сказывается ее поведение на репутации канала?

По ее виду заметно, что она ничего и никого не боится, для нее это норма, и ни о какой цензуре и субординации эта дама не слыхала.

Пока такие лица будут там работать, «ДОМ-2» будет катиться вниз. 👎👎👎