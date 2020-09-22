Роман Тертишный размышляет о том, как сильно отличается количество подписчиков в Инстаграм наших «мегазвёзд» от иностранных.

Друзья, хочется порассуждать с вами на тему «инстаграм и количество подписчиков». 🤓 Взять к примеру Леонардо Ди Каприо (47 млн), Дженифер Лопес (131 млн), Бритни Спирс (26,4 млн), Том Холланд (36,9 млн), Леди Гага (43 млн), Опра Уинфри (19 млн) и многие другие, которые являются личностями, они сделали себя, их любят во всем мире, с радостью и почестями принимают в любой стране, тянут на всевозможные передачи, каждый рад прикоснуться к славе настоящих знаменитостей. И это объяснимо, не вызывает удивления. Во всех смыслах их любят миллионы!

А какие же инстаграмы у наших «мегазвёзд»? Далеко не всегда человек имея публику, и по сути ничего из себя не представляя, способен выглядеть убедительно. Взять, к примеру, Ольгу Бузову (которой конечно же завидую я и многие другие) — потерпела крушение во всех своих начинаниях – певица из нее мягко говоря посредственная, производители алкоголя расторгли с ней контракт, объяснив, что до сотрудничества с Бузовой продукция продавалась лучше, и все Олины бузкоины, бузаквы, закусочные, всё закрылось, ничего не принесло прибыли. Нашумевшая книга «Цена счастья» подешевела до 9 рублей! А в голосовании зрителей, где нужно было набрать всего 18 тыс. проходной балл, Бузовой с её многомиллионной аудиторией не хватило голосов. Так о какой сумасшедшей популярности может идти речь?!

Быть шутами в шоубизнесе, накручивать подписчиков, самому кричать о своей известности, — это не есть успех. У нас таких очень много.



