Экс-звезда Дома-2 Роман Тертишный прокомментировал последние нововведения руководства телестройки.

Много спрашивают, что я думаю о закрытии двух съемочных площадок «ДОМа-2» — ССЛ и ОЛ. Конечно, всё говорит о том, что конец проекта близок, но с точки зрения другой, как я уже ранее писал, нельзя распылять проект, потому как будет «обо всём и ни о чём», что и случилось. Всё провально. Рейтинги катастрофически падают, эфиры за деньги в интернете еще больше отвернули людей, а значит, организационные решения привели в никуда.

Большое количество съёмочных площадок не знаю кому и зачем было выгодно запускать, для чего такие необоснованные затраты, если изначально было ясно, что это нерентабельно?.. Я когда-то сам предлагал создать площадку на острове, но это не значило, что туда нужно было отправлять однотипных девиц и мужиков из подтанцовки какого-нибудь Тарзана, которые валялись бы на солнышке, попивали вино, а зрители смотрели бы на их пьяные разборки-бредни.

Сейшелы — должен был быть островок счастья и проверка пар на прочность. Для того, чтобы строить любовь, необязательно выдумывать что-то невероятное, достаточно одной «Поляны», и весь проект должен направляться на укрепление главного действующего объекта.

Не нужно забывать, что девиз шоу — «Построй свою любовь»! Зрителям надоели темы алиментов, эскорта, зависимостей, люди хотят сопереживать героям, а не ненавидеть их и смеяться. И когда кто-нибудь из участников заявляет, что он звезда, это выглядит смешным.

Поклонников «ДОМа-2», которые пытаются донести объективную критику до участников​ и ведущих, называют «халатами» и «борщёвками»… вот это уровень! Как же в своей надменности «ДОМ-2» смешон!

А для чего затеяно шоу «Бородина против Бузовой»? Лишь бы занять третьесортным проектом сетку вещания ТНТ и опять убытки? Не достаточно ли «лобного места» для обсуждения трусов? Снова распыление.

На «лобное» без слёз не взглянешь – ведущие вечно помятые, как только что с печи слезли или с бодуна. Возникает ощущение, что интересы ведущих где-то за пределами проекта…