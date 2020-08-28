Экс-участник телестройки Роман Тертишный опроверг слухи о своём возвращении в периметр проекта.

С удивлением узнаю от подписчиков, что, оказывается, я вернулся на «ДОМ-2» и даже заселился в мужскую спальню.

Собчак уже «возвращалась» недавно, Гузеева была «ведущей ДОМа-2», теперь видимо моя очередь украшать паблики своим изображением и именем.

Обращаюсь сейчас к организаторам «ДОМа-2», запустившим эту дизу.

Господа хорошие, я искренне хочу помочь телепроекту идеями реорганизации, но меня пока никто не назначал на должность креативного продюсера шоу и не платил мне зарплату.

Я с огромным удовольствием готов сотрудничать с ТНТ в плане реализации собственных концептов, у меня есть мысли, обращайтесь, поделюсь. Для ТНТ двери всегда открыты!

Но, пожалуйста, не нужно вредить слухами о возвращении на проект. У меня есть семья, которая меня любит и мной гордится, и я их люблю и горжусь, есть ценности и достоинство!

При всём уважении, я не ищу возможности стать участником вашего шоу. И в ведущие тоже не мечу, потому что «ДОМ-2» переживает сейчас не самые лучшие времена, ну вы, наверное, в курсе… а мне нравится быть на коне.

Какое-то время еще сможете подогревать зрительский интерес к «ДОМу-2» слухами из серии «Собчак возвращается», но уже совсем скоро придётся посмотреть правде в лицо.