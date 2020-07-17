Бывший участник Дома-2 Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, высказался о желании руководства проекта найти новых ведущих для телестройки.

До моих прекрасных ушей дошла новость о том, что «ДОМ-2» объявил кастинг на должность ведущего. В директ прислали ссылку и сильно просили, чтобы я подал заявку. Мне хочется написать по этому поводу несколько слов, если позволите.

Начну с похвалы. Правильно поступают организаторы, не назначая больше соведущих из числа участников, потому как таких «полукровок» там уже предостаточно. Я прочитал комментарии под объявлением, народ в основном за Захара Саленко. Не знаю Саленко, ничего плохого о нем сказать не хочу, но сомневаюсь, что кто-либо из участников принесет проекту новый виток.

Продюсеры озадачены, «ДОМу-2» нужен информационный всплеск.​ Ни розыгрышами квартир, ни автомобилями, ни тем паче эфирами приковать внимание зрителей не получается, значит, пора разыграть карту, от которой у многих кружится голова – кастинг на ведущего. Люди вспоминают сказочную историю Оли Бузовой, которая из участницы превратилась в равноценную партнершу Ксении Бородиной и символ «ДОМа-2». Однако забывают, что Бузова по-настоящему раскрутилась не благодаря телешоу, а благодаря высокому социальному статусу ее бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова, после встречи с которым, ей открылись важные двери в обществе, она обзавелась знакомствами, взошла на уровень.

Я поддерживаю последние решения руководства, и как уже говорил, вижу удачные начинания. В подтверждение своих слов, даже предложу кандидатуру на роль ведущего «ДОМа-2» — сын известного артиста, актер и телеведущий Тимур Еремеев. А почему нет? Он отлично ориентируется в скандальных темах, умеет настоять на своём, амбициозен, у него есть хватка.

Порядком надоела тема алиментов, мегапопулярный проект мог бы погасить задолженности своих сотрудников, закрыв эту проблему навсегда. Пусть организаторы подумают, не пора ли за хороший гонорар нанять резонансного ведущего, такого, как Тимур Еремеев, женатого, с детьми, он бы и советы давал полезные и практичные, а не из головы. Финансовые вливания должны быть не только в стены и заборы, но и в имидж «ДОМа-2».

Тимур намного лучше будет смотреться в качестве ведущего «ДОМа-2», чем в шоу «На самом деле», где он …