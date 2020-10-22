Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Макеев уверен, что вся история семьи Оганесян, связанная с их уходом с реалити-шоу, была придумана ими лишь для поднятия рейтинга. Молодой человек уверен, что в скором времени супруги снова вернутся на проект и, возможно, станут победителями в конкурсе «Человек года».



Стоит напомнить, что именно Роман Макеев был первым, кто рассказал о закрытии «Острова любви», теперь же молодой человек решил прокомментировать уход семейной пары Йоси и Оли. По словам парня, супруги вернутся в периметр уже через неделю, а сделано это всё было для того, чтобы привлечь зрительское внимание к своей паре в условиях конкурса «Человек года».



Роман утверждает, что сначала Оганесяны будут ругаться с Рапунцелями, в первом туре Йося будет соперничать с Дмитрием, после чего они и покинут проект. По мнению Макеева, только так они могут привлечь к себе внимание, после чего побудут недельку за воротами и вернутся обратно. Многие зрители согласны с мыслями Макеева.