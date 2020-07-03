Участник «ССЛ» Роман Капаклы очень озабочен своей карьерой спортивного тренера. Правда, учеников среди участников телестройки парню так и не удалось найти, как он об этом ни мечтал, поэтому Роме приходится тренироваться в гордом одиночестве.



Поговаривают, что на этом фоне у Капаклы даже произошла ссора с ведущим телестройки Владом Кадони. Так, Рома якобы стал активно намекать ведущему на его худобу и буквально навязывал ему свои тренерские услуги.



Влад, согласно слухам, так разозлился на Капаклы, что в качестве ответного удара запретил ему главенствовать на семейных советах «ССЛ», и даже понизил ему гонорары на ближайшие месяцы за участие в реалити-шоу. Войдут ли разборки ведущего с Ромой пока непонятно, но очевидно, что этот участник не имеет чувства субординации и берет на себя слишком много, позволяя себе такое поведение по отношению к ведущему.