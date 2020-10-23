После произошедшей аварии Романа Капаклы мучает совесть. Молодой человек попросил прощения у родителей супруги Марины Африкантовой и признался, что ему очень стыдно за случившееся, ведь любимая просила его сбавить скорость. Роман очень раскаивается и не может себе найти место после ДТП.



Машину Ромы и Марины занесло на оживленной трассе ночью, когда они возвращались домой. Здесь роль сыграло всё: и летняя резина, и плохие погодные условия, и ночное время суток, и любовь Романа Капаклы в быстрой езде. По счастливой случайности на дороге не было машин, поэтому супруги остались в живых и отделались лишь испугом. В своём микроблоге Марина написала, что обижена на мужа, потому что она просила его ехать осторожнее, но он не послушал.



Девушка решила прошлую ночь провести в квартире родителей. Утром к ним пришел Роман Капаклы с букетами цветов для Марины и её мамы Татьяны. Молодой человек признался, что ему стыдно смотреть им в глаза, он сильно сожалеет и просит прощения. Татьяна Владимировна очень тепло отреагировала на раскаяние парня, обняла его и дала понять, что простила. Рома признался, что впервые почувствовал от тещи такое тепло, они обнялись и вместе заплакали.