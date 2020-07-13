Роман Капаклы похвастался, что они с Мариной Африкантовой отмечают три года отношений.

3 года вместе 🎉

Я благодарен судьбе за тот сейшельский кокос на конкурсе, который я пытался разрубить, впервые увидев тебя вживую, ведь именно в ту секунду я понял, что ты определено мой человек 😍

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Я благодарен судьбе за те слёзы, которые мы пролили в нашей первой комнате, в момент сказанных слов — «Я люблю тебя» @buzova86 помнишь? Ты тогда тоже заплакала 😁

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Я благодарен судьбе за те тёплые валенки, которые оказались рядом в 40 градусный мороз и смогли согреть твои уже онемевшие ножки ❄ в день когда я повез тебя, аж за 400 км от Москвы в город Валдай, что бы сделать тебе там предложение «руки и сердца» 💍

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Я благодарен судьбе за сказанное тобой «да! Я согласна!» стоя в загсе, ведь в тот момент, ты стала моей ЖЕНОЙ ✊🏽

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Я благодарю судьбу за тебя, за нас и за счастливое будущее, что ждёт нас с судорожным нетерпением 🔥

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Я люблю тебя моя Принцесса 💙

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Сильно ли мы изменились за 3 года❓