Компания Rolls-Royce представила эксклюзивную версию купе Wraith под названием Kryptos Collection, в дизайне которой зашифровано секретное послание будущим владельцам. Содержание этого послания сейчас знают всего два человека.

Всего планируется выпустить 50 автомобилей Wraith в этой версии. Они будут окрашены в эксклюзивный серый цвет Delphic Grey с антрацитовым базовым слоем, дополненным проявляющимися только на солнце синими и зелеными чешуйками. Также спецверсия получит полированные колеса Orbit Grey с зеленой окантовкой по центру, пишет Motor.ru.

Ключи к тайному посланию, содержание которого известно лишь дизайнеру Кэтрин Леман и исполнительному директору компании Торстену Мюллеру-Отвосу (текст сообщения хранится у него в сейфе), разбросаны по всему автомобилю. Один из ключей спрятан в основании фирменной фигурки «Дух экстаза» — гравировка и вставки из зеленой эмали представляют собой шифр. Другой ключ кроется в накладках на порогах, а еще один можно найти подголовниках сидений, пишет РБК.

В компании назвали послание «ключом к пониманию истинного значения объекта, который иначе воспринимался бы лишь как предмет искусства». Владельцы автомобилей смогут присылать свои варианты ответов на загадку через мобильное приложение Whispers, предназначенное только для обладателей машин Rolls-Royce.

В техническом плане купе Wraith Kryptos не отличается от обычной версии этой модели. Автомобиль оснащен 6,6-литровым твин-турбо двигателем V12 мощностью 632 лошадиные силы, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 километров в час купе разгоняется за 4,5 секунды.