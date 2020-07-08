Генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин может быть допрошен по делу своего советника Ивана Сафронова. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Вчера, как сообщал «Рамблер», 30-летний Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что задержание Сафронова не касается его работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков — что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.

В свою очередь, Рогозин заявил, что личная порядочность и высокий профессионализм Сафронова казались несомненными, а доступа к закрытой информации он не имел.

Сегодня Павлов сообщил, что руководитель «Роскосмоса» может быть вызван на допрос в рамках расследования дела Сафронова.