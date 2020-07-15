Россия считает, что космос должен быть свободен от оружия в любом виде, заявил в среду гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа, сохранить его природным для долгосрочного и устойчивого использования как нашим, так и будущими поколениями», — сказал Рогозин на видеоконференции руководителей космических ведомств стран БРИКС.

Он отметил, что за последние несколько лет увеличилось число участников космической деятельности, и на этом фоне призвал коллег из БРИКС сотрудничать не только на научно-техническом уровне, но и в «вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности».

«Роскосмос» придерживается точки зрения, что космос является достоянием всего человечества, а подходы к изучению и освоению должны опираться на «принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды», подчеркнул Рогозин.

Такой подход вместе с выполнением международного космического права, по его словам, позволит избежать напряженности между странами.