Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удивился безаварийному завершению корпорацией космических пусков в 2019 году. Об этом руководитель госкорпорации заявил в ходе конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

Как отметил топ-менеджер, «Роскосмос» и его предприятия впервые за 16 лет завершили год без аварий. «Таких аварий раньше у нас было много, теперь, как ни странно, в 2019 году мы единственные вышли без аварий», — цитирует его «РИА Новости».

Он упомянул аварии с европейской ракетой Vega, нештатные испытания американских пилотируемых кораблей, аварийные ситуации с космическими объектами в Китае.

По словам Рогозина, «Роскосмос» намерен закрепить достигнутый результат и доказать его неслучайный характер.

В августе топ-менеджер рассказал о влиянии американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска на отечественное предприятие. Деятельность компании он счел вызовом для российской космической отрасли. Но даже в такой ситуации «Роскосмос» разрабатывает новые конкурентоспособные ракеты, указал глава госкорпорации.