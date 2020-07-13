По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, власти РФ и Китая продолжают вести переговоры о создании научной базы на Луне. При этом стороны готовы привлечь к этому проекту США.

«Мы договорились с китайскими партнерами, что начнем первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. Я не исключаю, что данный проект будет открыт для всех желающих, включая представителей США. Но инициатива здесь может быть за Россией и Китаем», — пояснил он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».