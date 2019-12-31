Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия–24» во вторник, 31 декабря

«Есть поручение президента, я подготовил и обсуждал с ним этот вопрос, он меня поддержал. Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы прежде всего люди получили достойную заработную плату», — цитирует ТАСС слова Рогозин из интервью.

Он добавил, что Роскосмос не заинтересован в удорожании стройки, так как «бюджетных денег больше не будет». Рогозин отметил, что расценки должны быть разумными. «Когда с 2014 года они не менялись, и когда, например, зарплата рассчитывается из 14 тыс. рублей для строителя на Восточном, слушайте — это ничего не построишь никогда», — пояснил глава Роскосмоса.

Глава российского космического агентства также выразил надежду, что больше не повторятся случаи воровства при строительстве Восточного, из-за чего рабочие объявляли голодовку. «Сейчас я надеюсь, что никаких инцидентов подобного рода не будет», — цитирует его слова «РИА Новости».

Он заявил, что ему лично приходилось отговаривать людей, которые остались без зарплат, прекратить голодовки. Сейчас таких случаев, по его словам, уже нет.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Во время строительства рабочие неоднократно объявляли голодовки из-за задержки зарплат. По данным Роструда, в 2015 году задолженность по зарплате перед 2,6 тыс. строителей Восточного превышала 150 млн рублей. Из-за многомесячного отставания при строительстве объекта и неготовности инфраструктуры было принято решение о переносе первого пуска с 2015-го на 2016 год. В марте 2017 года сообщалось, что задолженность перед строителями погашена.

По состоянию на ноябрь 2019 года по фактам коррупционных преступлений, совершенных при строительстве космодрома, возбуждено 163 уголовных дела. В суды переданы обвинительные заключения по 109 делам против 145 человек, ущерб от их преступлений превышает 20,9 млрд рублей.

3 декабря гендиректора организации, работавшей на этом объекте, приговорили к 11 годам колонии за хищение более 660 млн рублей.

Восточный должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос. Строительство пяти объектов из 19 еще не закончили. Сейчас строится вторая очередь космодрома под старты ракет-носителей «Ангара».