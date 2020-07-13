Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в беседе с журналистами назвал ряд условий, которые должны быть соблюдены, чтобы российские космонавты смогли использовать для полетов на С новые корабли Илона Маска Crew Dragon.

Как сообщает КП, Дмитрий Рогозин позитивно оценил возможность полетов российских космонавтов на космических кораблях SpaceX.

По словам Рогозина, идея эта вполне хорошая: "российские космонавты готовы летать и на американских и на китайских кораблях. А китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях. Американские астронавты продолжают летать на "Союзах". Это нормальное сотрудничество", — отметил он.