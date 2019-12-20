Активисты фонда памяти группы Дятлова и родственники погибших туристов попросили о личной встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Об этом «URA.RU» сообщил председатель фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич.

«Я уверен, что Бастрыкин готов расследовать эту трагедию, но он ждет отмашки президента», — заявил адвокат фонда Дятлова Евгений Черноусов.

В качестве примера подобной практики он привел дело о гибели царской семьи, которое расследует СКР.

Адвокат добавил, что в советское время расследование не было проведено должным образом. По его мнению, власти пытались его скрыть и доказательством тому является гистологическая экспертиза, пропавшая в 1959 году.

Ранее родные погибших туристов выдвинули свою версию гибели дятловцев. По их мнению к трагедии причастны военные.

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