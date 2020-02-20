Электронный родовый сертификат будет запущен Минздравом, Минтрудом и Фондом социального страхования в 2020 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 20 февраля, «Известиям».

На настоящий момент Фонд социального страхования оплачивает по родовому сертификату медицинские услуги, которые предоставляются будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами в период родов и послеродовый период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни. При этом родовый сертификат необходимо предоставлять в бумажном виде в медицинских учреждениях.

В соответствии с нововведениями сертификат будет предоставляться в электронной форме.

«Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь простого человека», — выразил мнение глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, введение электронного родового сертификата произойдет в текущем году в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. Позже он распространится на все субъекты РФ.

В октябре сообщалось, что с 2020 года на тысячу рублей будет увеличена стоимость родового сертификата и составит 12 тыс. рублей. Сумма пойдет на оплату психологической помощи в медучреждениях и будет направлена на снижение количества абортов.