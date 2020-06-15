Восьмиклассница трагически погибла 14 июня на востоке Москвы, пока родственники отлучились в магазин. 13-летняя девочка была очень одинока по жизни.

Как стало известно «», школьницу с младшим 12-летним братом воспитывала 32-летняя мама (она работает инженером на оборонном предприятии). Отца детей — гражданина Белоруссии — женщина не видела много лет. Старшая дочь с рождения по характеру замкнутая, а в школьные годы у нее не было ни друзей, ни подруг. Что творилось в ее душе, не знала даже мать, которая все свободное от работы время уделяла детям.

В роковой день женщина с 71-летней матерью-пенсионеркой вышла в магазин, оставив дома сына и дочь. Вскоре после их ухода девушка сказала брату, что пойдет погулять. А на самом деле она поднялась на другую лестничную клетку.

Родственники вместе со следователями ломают голову над мотивом трагедии. Они перерыли комнату, изучили телефон погибшей — никаких зацепок не нашли. На нервной почве бабушка школьницы слегла, организацией похорон занимается мать.