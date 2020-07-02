В повседневной жизни его использует только старшее поколение.

Социолингвисты бьют тревогу: родной язык коренных жителей Шотландии – гэлов – может исчезнуть через 10 лет, пишет The Guardian.

Ученые из Университета высокогорья и островов провели исследование и получили неутешительные результаты. Оказалось, что гэльский язык почти полностью вышел из повседневного обихода жителей Шотландии. На сегодняшний день на нем говорят только 11 000 человек. В основном им пользуется старшее поколение – пожилые шотландцы и жители Гебридских островов. Более точные данные о количестве человек, которые говорят на гэльском, будут получены в следующем году в ходе переписи населения. Ожидается, что количество владеющих гэльским составит около 45%. Впервые же резкое снижение зафиксировали в 1980-х гг: тогда этот показатель составил менее 80%.

Эксперты заявляют, что спасти гэльский язык еще можно. Для этого надо, чтобы Лондон и Эдинбург поменяли языковую политику. Это предполагает создание специального фонда и изучение гэльского в школах крупных шотландских городов. Однако самое главное – это использование гэльского в повседневной жизни: в общении с родственниками, например. Один из исследователей отметил, что родителей, которые говорят со своими детьми на гэльском надо поощрять.