Национальный родительский комитет обратился в правительство с просьбой перенести сроки весеннего призыв. Основанием для беспокойства стали повестки, обязывающие юношей призывного возраста явиться в военкомат в апреле.

Родители выпускников опасаются, что дети окажутся в армии раньше, чем сдадут ЕГЭ и поступят в высшие учебные заведения. По мнению экспертов, проблемы у выпускников возникнут, если сроки сдачи экзаменов сдвинут на осень.

В настоящее время старт экзаменационной кампании перенесен на 8 июня, вступительной — на 10 августа.

Обращение родительского комитета адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу.

Ранее Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая из-за пандемии коронавируса.

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