Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT 7 апреля оценила возможность продления учебного года для одиннадцатиклассников до 8 июня.

«Родители с тревогой и страхом ждут любых новостей о том, что режим самоизоляции будет продлен. Сейчас перенос сроков вполне закономерен и ожидаем в связи со сложившейся ситуацией», — сказала она.

Волынец отметила, что из-за пандемии коронавируса и удаленного обучения образовательный процесс сбился, а из-за этого школьники могут хуже сдать ЕГЭ, отмечает телеканал «360».

Ранее 7 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает вопрос о продлении учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов. В этом случае сдачу ЕГЭ проведут уже после этой даты.

27 марта Министерство просвещения по причине распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Согласно предварительному расписанию, 8 июня выпускники будут сдавать экзамены по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а 11 июня — по русскому языку, уточняет сайт kp.ru. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены на 9 июня.

К 7 апреля количество заразившихся новым типом коронавируса в России достигло 7497 человек. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.