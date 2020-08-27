Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает предоставление родителям и опекунам первоклассников выходной день 1 сентября. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Ниловв в своем Telegram-канале.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

— Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска, — сказано в законопроекте.

Отмечается, что данная инициатива должна позволить родителям и опекунам первоклассников проводить детей в школу 1 сентября и побыть с ними в День знаний на праздничной линейке.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что психологи утверждают, что для первоклассника присутствие хотя бы одного из родителей на первой в его жизни школьной линейке является важным фактором поддержки.

Одновременно с этим также вносится изменение в статью 128 Трудового кодекса, в которой указаны случаи, когда работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. Отказ в данных случаях будет нарушать трудовые нормы.

Таким образом, в случае принятия законопроекта, у родителей первоклассников появится выбор — брать выходной за свой счет или в счет отпуска.