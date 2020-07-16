Охоту на педофила устроила супружеская пара из Новой Москвы, обнаружив в телефоне своей 12-летней дочери переписку с незнакомым молодым человеком. Родители назначили парню свидание от имени девочки, избили его при встрече и сдали в полицию. Но, по всей видимости, они слишком переусердствовали.

Как стало известно «», 28-летний уроженец Таджикистана Комилчон, работник молочной фермы, познакомился с молодой девушкой в одном из гипермаркетов Троицка в субботу, 11 июля. Молодого человека сразила красота юной особы, и он выпросил у нее номер телефона. В тот момент он не подозревал, что барышне всего 12 лет.

После началась бурная переписка, о которой вскоре узнали и родители Джульетты. Они отобрали у дочери телефон и стали общаться с Комилчоном от ее имени.

-Девушка назначила мне свидание в лесополосе «Красная Пахра» 15 июля, — рассказал «» Комилчон. – А когда я пришел, то на месте оказались двое мужчин и женщина. Они сразу же стали меня избивать. Угрожали ножом и пистолетом, кричали. Я сначала даже и не понял, в чем дело. После они отвели меня в полицию, где стали обвинять в том, что я домогался их несовершеннолетней дочери. В ответ я написал на них заявление о побоях. Я и сам занимаюсь спортом, но дать отпор троим невозможно. Сейчас у меня все лицо в огромных синяках, поэтому временно я не могу даже выйти на работу.

Тем не менее, на данный момент полиция проводит проверку в отношении гастарбайтера по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).