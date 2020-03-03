Национальный родительский комитет (НРК) не поддержал идею установить штрафы за оскорбление и унижение чести и достоинства педагогов. Об этом во вторник, 3 марта, журналистам рассказала председатель организации Ирина Волынец.

Ранее, в начале февраля, эксперты Общероссийского профсоюза образования подготовили законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями. Например, если ребенок оскорбляет педагога, родителям грозит штраф до 5 тыс. рублей. Если родители ненадлежаще исполняют свои обязанности, штраф предлагается увеличить с 500 до 3 тыс. рублей.

«Мы считаем, что это расширит ту пропасть, которая уже сейчас образовалась между семьей и школой, между родителями и учителями. Эти штрафы приравняют наших педагогов, вынужденных жаловаться, чтобы с родителей взыскали штраф, к доносчикам и стукачам», — сказала Волынец.

В случае принятия законопроекта семьи с высоким уровнем дохода без проблем смогут периодически откупаться, считает председатель НРК.

«Малообеспеченнаяя семья даже при наличии одного штрафа будет вынуждена брать кредит, выплачивать долго и мучительно даже эти 3 тыс. рублей. Это озлобит еще больше ребенка, который и так проявляет агрессию», — заключила эксперт.

Ранее, 26 февраля, ученик одной из школ в Ульяновске ударил кухонным ножом в живот 59-летнюю учительницу прямо на уроке математики. Восьмиклассника задержали у него дома. Педагога госпитализировали.