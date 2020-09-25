Дистанционное обучение увеличивает расслоение между учениками, сообщает РБК с о ссылкой на опрос родителей, который создали на базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch.

Специалисты пришли к выводу, что дисциплинированные школьники продолжают учиться, а те, кто не способен к самообразованию или работать без контроля, перестают заниматься.

Большинство (72%) опрошенных родителей посчитали, что во время такого формата обучения дети сильно отвлекаются, а преподаватели не могут уследить за порядком. В итоге, дисциплинированные школьники усваивают информацию качественно, а «троечники» недополучают внимания преподавателей, «ограничивая свой уровень интереса к обучению». Также родители перечислили и другие недостатки дистанционного образования. Так, по мнению 34% опрошенных, важным минусом является низкое качество интернет-соединения, еще 29% назвали перебои в работе онлайн-платформ, еще по мнению 20% — низкая цифровая грамотность преподавателей.

Кроме того, 10% опрошенных родителей среди недостатков назвали слабую мотивацию школьников, а по мнению еще 7% — недостаточное качество цифрового контента.

По словам директора EdCrunch University Нурлана Киясова, пандемия поставила людей в условия, когда обучение в формате онлайн во многих школах ограничивается сообщением с номером параграфа для обучения с родителями.

«Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми», — выразил свое мнение эксперт, отметив, что отстающие школьники перестанут получать знания.

Опрос проводился в городах-миллионниках. В нем приняли участие 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста.